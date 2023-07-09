Аналитики акцентировали, что Эрдоган поступил так наперекор ранее достигнутым договоренностям относительно украинских военных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина "заслуживает членства в НАТО" в преддверии саммита 11-12 июля.

Такое заявление турецкий лидер сделал на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Аналитики Института по изучению войны (ISW) отметили, что Эрдоган также высказался за продление "зерновой сделки" и заявил, что обсудит обмен военнопленными с президентом РФ Владимиром Путиным, когда тот приедет в августе в Турцию.

Аналитики обратили внимание на то, что со Стамбула Зеленский вернулся с пятью украинскими командирами, участвовавшими в обороне мариупольского завода "Азовсталь", хотя ранее Украина, РФ и Турция договорились, что они останутся в Турции до конца войны. В ISW привели реакцию Кремля, который заявил, что Турция и Украина нарушили данную договоренность.

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Однако, как указали аналитики, у российских военкоров была другая реакция. Они раскритиковали российское правительство, задав вопрос, почему российские власти вообще позволили военнопленным проживать в третьей стране, которая не симпатизирует РФ.

"Заявления Эрдогана о заявке Украины на членство в НАТО в дополнение к освобождению защитников "Азовстали" являются заметным сдвигом в отношениях РФ и Турции, хотя глубина и постоянство очевидной поддержки Эрдоганом Украины в настоящее время неясны", - подытожили аналитики.

Обмен защитников "Азовстали"

В сентябре 2022 года из российского плена были освобождены пять украинских командиров: Денис Прокопенко "Редис" из "Азова", Сергей Волынский "Волына" из 36-й бригады морской пехоты, Святослав Паламар и Олег Хоменко из "Азова", Денис Шлега из Нацгвардии Украины. Их пятерых обменяли на 55 российских военнопленных. Все пятеро украинских командиров по условиям обмена должны были нахдится в Турции до конца войны. Однако вчера украинские защитники вернулись на Родину.

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