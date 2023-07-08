Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков возмущен тем, что страну-агрессора "никто не уведомил" о том, что защитники "Азовстали" вернутся в Украину.

Возращение в Украину командиров "Азова" является нарушением договоренностей с Россией со стороны Турции.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, заявив, что страну-агрессора никто не уведомил о том, что защитники "Азовстали" вернутся в Украину, сообщает РИА "Новости".

"Турция нарушила договорённости, отпустив командиров "Азова" на Украину. При этом Российскую Федерацию никто не поставил в известность" - заявил Песков и напомнил, что "азовцы" должны были находиться в Турции до конца войны.

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"Условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев. По условиям договоренностей главари "Азова" должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта. Россию никто не ставил в известность о передаче Украине главарей террористической группировки "Азова" из Турции", - заявил Песков.

Он также отметил, что решение Турции отправить в Украину "азовцев" связно с контрнаступлением ВСУ.

"Решение выдать Киеву главарей террористической группировки "Азов" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины, а войска киевского режима сталкиваются с провалами ежедневно", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что на Турцию оказывалось серьезное давление.

"В контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию оказывали большое давление, а Анкара как член альянса проявляет с ним солидарность, РФ все прекрасно понимает. Однако нарушение договоренностей никого не красит", - добавил Песков.

Возращение "азовцев" в Украину

8 июля 2023 года стало известно о том, что в Украину возвращаются пятеро командиров "Азова", защищавших "Азовсталь", которые были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года и находились в Турции на условиях обмена.

Информацию о возвращении защитников "Азовстали" подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Пономарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными.

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