Они были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года и находились в Турции на условиях обмена.

В Украину возвращаются пятеро командиров "Азова", защищавших "Азовсталь", которые были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года и находились в Турции на условиях обмена.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. "Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Пономарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными.

Защитники"Азовстали"

Защитники "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления.

16 мая 2022 года командиры подразделений, находящихся на "Азовстали", получили приказ от высшего командования сохранить жизнь личного состава. В полночь 17 мая началась операция по спасению заблокированных на территории "Азовстали" защитников Мариуполя.

С "Азовстали" были эвакуированы около 1,7 тыс. защитников.

По условиям обмена с РФ, командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега должны находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

21 сентября 2022 года стало известно об освобождении в результате обмена из российского плена 215 защитников Украины.

По состоянию на 11 января 2023 года в российском плену находилось около двух тысяч защитников "Азовстали".

8 июля 2023 года "Азовец" Святослав Серый рассказал журналистам, что "Азов" не хотел сдаваться. Воин раскрыл детали выхода из окруженной "Азовстали".

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