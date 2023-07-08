Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал реакцию Москвы на возвращение в Украину защитников "Азовстали".

Возвращение в Украину "азовцев" еще раз продемонстрировало, что на данный момент Российская Федерация уже не имеет никакой субъектности на международной арене.

Так советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал реакцию Москвы на возвращение в Украину защитников "Азовстали", добавив, что теперь Россию всегда будут ставить на "известное ей место".

"Россия не имеет никакой субъектности на международной арене. После 24.06.2023 для путинской элиты начался "прекрасный новый мир", - отметил Подоляк.

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Возвращение защитников "Азовстали" в Украину

8 июля 2023 года стало известно о том, что в Украину возвращаются пятеро командиров "Азова": Денис Прокопенко, Святослав Пономарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.

"Азовцы" были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года и находились в Турции на условиях обмена.

Информация о возвращении защитников "Азовстали" вызвала бурную реакцию со стороны Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, заявив, что страну-агрессора никто не уведомил о том, что "азовцы" вернутся в Украину.

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