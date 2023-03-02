Встреча, вероятно, проводится по видеоконференцсвязи.

В связи с якобы нападением на граничащие с Украиной села Климовского района Брянской области в РФ проводят заседание российского Совета безопасности.

Как сообщает издание "Верстка" со ссылкой на источник в силовых структурах, экстренное заседание уже проводят – по видеоконференцсвязи.

Тем временем "Маяк" со ссылкой на источники в руководстве Госдумы пишет, что Путин проведет экстренное заседание Совета безопасности "в ближайшие часы".

Видео дня

Официального подтверждения проведения такой встречи пока не было.

Обновлено (12:39): Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости" сообщил, что "проведение Совбеза сегодня не планируется". Он не уточнял, планируется ли заседание в ближайшее время.

Песков также отметил, что Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора о ситуации в Брянской области, которую он назвал "атакой украинских боевиков".

"Речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению", – заявил он.

Также "РИА Новости" пишет, что в связи с ситуацией в Брянской области не поедет в Ставропольский край, как планировалось.

Нападение диверсантов в Брянской области - что известно

Утром 2 марта в российских пропагандистских СМИ начали появляться многочисленные противоречивые сообщения о том, что на приграничные населенные пункты Сушаны и Любечане в Климовском районе Брянской области России якобы было совершено нападение "украинских диверсантов".

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что проводятся "мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов".

СМИ тем временем сообщали о 50 и более вооруженных лицах, которые якобы проникли в область с территории Украины. Что именно происходило – неизвестно. Пропагандисты заявляли то об ударе дронами ВСУ, то о подрыве электроподстанции и газовой станции, то о расстреле жителей указанных сел, то о том, что часть жителей "диверсанты" взяли в заложники. Часть этих сообщений пропагандисты впоследствии сами же опровергли – выдумки не подтверждает даже местная власть.

Спикер Одесской ОВА Сергей Брачук предполагает, что если какие-либо из описанных событий имели место, то стоят за ними сбежавшие российские военные. Полковник ВСУ Анатолий Штефан уверен, что это попытка дискредитировать Вооруженные силы Украины.

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