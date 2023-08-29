В Кремле также не знают, где и когда состоится церемония прощания.

Российский диктатор Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах главаря ЧВК "Вагнер", своего до недавнего времени близкого друга Евгения Пригожина.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информируют российские СМИ. Кроме того, в Кремле якобы нет информации относительно церемонии захоронения.

"Присутствие президента на похоронах не предусматривается. Конкретно относительно похорон мы информации не имеем, решения принимают родные, и мы не можем говорить без них", - сообщил Песков.

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По данным росСМИ, Пригожина похоронят сегодня, 29 августа. Вероятно, это произойдет на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Сейчас въезды на территорию кладбища перекрыли, там находится много полиции. Это может быть подготовкой к похоронам Пригожина.

Гибель Пригожина

23 августа,в Тверской области упал самолет, в котором среди пассажиров числился Пригожин. В РФ официально подтвердили его гибель.

СМИ писали, что самолет могли взорвать. Кроме того, по одной из версий, борт сбила российская противовоздушная оборона. По сведениям СМИ, похороны Пригожина могут состояться 29 августа.

Это произошло через два месяца после того, как более 5 тысяч участников ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили мятеж. В частности, устроили "марш на Москву", захватив по пути несколько военных объектов, сбили военный самолет и тому подобное.

Президент Владимир Путин назвал это событие предательством. В 200 километрах от Москвы колонна "вагнеровцев" остановилась и развернулась в другом направлении. Одновременно стало известно, что ЧВК перебазируется в Беларусь.

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