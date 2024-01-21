По словам разведчиков, из-за отсутствия результатов на фронте и экономических трудностей уровень жизни в РФ и поддержка продолжения боевых действий существенно снизились.

В ходе подготовки к выборам в Российской Федерации кремлевские политтехнологи готовят проект нового социального договора, который планирует заключить президент РФ Владимир Путин с населением страны. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Андрей Черняк.

"Неутешительный фон так называемой избирательной кампании в Кремле решили "подкрасить" путем похода Путина на контакт с так называемым "глубинным народом" - представителями местного самоуправления", - сказал разведчик.

По его словам, из-за отсутствия результатов на фронте и вызванных войной против Украины международной изоляции и экономических трудностей уровень жизни населения в России и поддержка продолжения боевых действий существенно снизились.

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"Проведение Всероссийского форума "Малая родина - сила России" в январе 2024 года - одна из показательных иллюстраций попытки режима снизить общественное напряжение и оправдать преступные действия агрессивной Москвы", - сказал Черняк.

По информации украинской разведки, на этом мероприятии Путин дал обещания выделить регионам средства на развитие, а также "толкал" месседжи о поддержке участников так называемой "СВО", "победе" России, "неэффективности" санкций и "сплоченности" российского народа.

Как сказал Черняк, главными задачами властей РФ сейчас являются успокоение населения, сохранение полной общественной поддержки войны против Украины и недопущение дестабилизации внутри страны, признаки которой становится все труднее скрыть.

Выборы президента РФ - последние новости

Из-за бессилия россияне превращают захваченные территории в "концлагеря". В частности, захватчики активно завозят жителей РФ из депрессивных регионов и людей из Центральной Азии на временно оккупированные украинские территории.

Также УНИАН сообщал, что РФ может запретить голосовать россиянам, проживающим за границей. Так, в консульствах Российской Федерации на территории ряда "недружественных государств" не будут организовывать участки для голосования на выборах президента страны.

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