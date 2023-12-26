На временно оккупированных территориях продолжается фарс под названием "выборы президента РФ".

Оккупационная администрация Запорожской области начала принудительный сбор подписей в поддержку российского лидера Владимира Путина.

"На временно оккупированных территориях продолжается фарс под названием "выборы президента РФ". Так, сейчас идет сбор подписей якобы в поддержку выдвижения диктатора Путина в кандидаты. Сбор проводят на захваченных землях Украины, и в лучших традициях сбор происходит принудительно", - говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Как отмечается, большинство открытых точек стоят без очереди, в то же время "выездные бригады волонтеров", свезенных из РФ, работают на госпредприятиях и других бюджетных заведениях. В ЦНС подчеркнули, что в принудительном порядке работников заставляют подписывать юридически ничтожные бумажки.

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"Весь процесс продлится до конца января и имеет чисто пропагандистский подтекст – продемонстрировать лояльность местного населения к нацистскому вождю", - заявили в центре нацсопротивления.

Выборы Путина - последние новости

На временно оккупированной территории Херсонщины открыли "избирательный штаб Владимира Путина". В Кремле продолжают играть в шоу под названием "выборы", которое имеет целью пропагандистскую цель - продемонстрировать поддержку путинского нацизма со стороны рядового россиянина.

В то же время, как отметили в ЦНС, на временно оккупированных территориях этот фарс имеет целью продемонстрировать "легальность" оккупации, благодаря явке местных жителей. Однако этой явки нет, поэтому россияне в очередной раз растянули "выборы" на три дня и разрешили голосовать по "месту жительства".

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