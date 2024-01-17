Российские захватчики активно завозят россиян из депрессивных регионов и людей из Центральной Азии на временно оккупированные украинские территории.

Российские захватчики стремятся увеличить оккупационные карательные органы на временно оккупированных украинских территориях из-за роста движения сопротивления и неспособности подготовить фарс по проведению так называемых "выборов" президента РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции на тему: "Ситуация на временно оккупированных территориях в 2023 году и вызовы 2024 года".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил о росте украинского Движения сопротивления на временно оккупированных Россией украинских территориях как в политическом плане, так и в плане реализации сложных боевых задач.

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"Несмотря на большой контингент оккупационной армии на оккупированных территориях захватчики просят увеличить количество Росгвардии и количество представителей ФСБ и спецслужб для контроля местного населения. И отчитываются на гору, что имеющийся контингент не может удовлетворить - только Росгвардии более 35 тысяч, не считая сотрудников спецслужб - не может гарантировать проведение так называемых "выборов" согласно поставленным задачам и даже нарисовать готовый результат", - рассказал Юсов.

По его словам, так называемые "выборы" президента РФ, которые больше являются пропагандистскими действиями, влиять на планы по деоккупации украинских территорий не будут.

Представитель ГУР отметил, что несмотря на попушение прав человека и геноцидные практики, насильственное изменение идентичности, враг до сих пор не может установить контроль над местным населением, и не может обеспечить его лояльность. Он сказал, что российские спецслужбы выполняют роль карательных органов для запугивания украинского населения и подавления протестных настроений.

"Они розуют, что убедить по доброй воле, обеспечить ли лояльность и поддержку украинцев на оккупированных территориях не смогли. Эта задача провалена. А это означает усиление дальнейшего давления на всех звеньях, включая учебные заведения, где отдельно во всех отчетах отмечается, что молодые украинцы на оккупированных территориях буквально ненавидят Путина, путинский режим и российских силовиков, не идут на сотрудничество, что вызывает отдельную волну репрессий, в частности, против детей и подростков", - сообщил Юсов.

В свою очередь, представитель Центра национального сопротивления Сил специальных операций Украины рассказал, что уровень антироссийских настроений растет и на сегодня на временно оккупированной территории составляет около 70%.

"Для того, чтобы преодолеть сопротивление местного населения, оккупанты применяют типичные геноцидные практики. Это этническая чистка и депортация украинцев с территории Украины, с временно оккупированных территорий. По разным данным, на сегодняшний день, например, во временно оккупированном Мариуполе уже находится около 50 тысяч россиян и представителей стран Центральной Азии. То есть, украинцы депортированы. Обычно, это депрессивные районы и оттуда же переведены люди из России и стран Центральной Азии", - подчеркнул спикер.

По его словам, изменение этнического насения происходит во всех временно оккупированных Россией украинских городах, но россиян первоначальной целью делают более крупные города. В этой ситуации наибольшее количество людей завезено в Мариуполь.

При этом, в первую очередь, россияне наполняют оккупированные украинские города людьми с депрессивных российских территорий.

"Им обещают качество "золотые горы" и высокие зарплаты, какие-то большие должности. Таким образом, заманивают их, и завозят на территорию Украины", - отметил он.

Также россияне завозят медиков, педагогов и энергетиков. В частности, на Запорожской АЭС был существенно изменен состав работников.

"Россияне так же наполняют и различные карательные органы. Это так называемые суды, так называемую прокуратуру работниками из РФ", - отметил спикер

В то же время, он добавил, что российская оккупационная власть на центральном уровне ищет пособников и контингент среди криминалитета в мире и в Центральной Азии с обещанием предоставить земли, дома, квартиры и какие-то возможности для ведения "бизнеса" на украинской оккупированной территории, чтобы "они участвовали в войне против Украины".

"И одним из методов, например, является возможность даже на государственном уровне - это сегодня в России обсуждается - легитимизации криминальных элементов из разных стран мира в войне против Украины. То есть, им предоставят все права гражданина России и легитимизируют их участие в вооруженном противостоянии в Украине", - сказал спикер.

Также россияне осуществляют геноцид против украинских детей.

"Только по состоянию на лето мы фиксируем десятки тысяч вывезенных детей с территории Украины", - подчеркнул он.

В частности, детей на территорию РФ вывозят из интернатов. Также Оккупанты проводят медицинские осмотры, и тех детей, которые якобы нуждаются в лечении, их отправляют в так называемые санатории на территории РФ. Часто эти дети уже не возвращаются на временно оккупированную украинскую территорию. На территории РФ действует ряд программ на усыновление украинских детей.

Спикер отметил, что сегодня на временно оккупированных территориях Украины российские захватнические войска и фейковые администрации делают запросы по увеличению контингента спецслужб, в частности "Росгвардии" и ФСБ.

"Это связано с тем, что не могут бороться с нашим подпольем", - сказал представитель.

По его словам, только наличие украинского паспорта и отказ от получения российского паспорта для российских спецслужб уже служит поводом отправить человека "на подвал и подвергнуть пыткам". Пытки могут длиться от недели до двух месяцев.

Стуация на оккупированных территориях Украины - последние новости

На временно оккупированных территориях продолжается целое пропагандистское шоу под названием "выборы президента РФ". Оккупационные власти и свезенные из России "выездные бригады волонтеров", проводят сбор подписей местного населения якобы в поддержку выдвижения диктатора Путина в кандидаты. Как обычно, все происходит принудительно.

В частности такой сбор проводят на временно оккупированной территории Запорожья. Также начал работу "избирательный штаб Владимира Путина" на временно оккупированной территории Херсонской области.

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