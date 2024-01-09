Речь идет о ряде "недружественных" к России государств.

В консульствах Российской Федерации на территории ряда "недружественных государств" не будут организовывать участки для голосования на выборах президента страны. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что речь идет не обо всех 49 странах, которые внесены в соответствующий правительственный список, но о значительной их части: окончательного решения еще не принято, идут консультации. Окончательное решение по этому вопросу должно быть вынесено в январе.

"Причину такого решения объясняют соображениями безопасности голосующих (например, в 2018 г. в Европе у посольств собирались очереди), а также сокращением количества консульских работников", - пишет издание.

В то же время член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев, отвечающий за международное сотрудничество, сообщил СМИ, что крайний срок образования избирательных участков за рубежом – 24 января. При этом ЦИК имеет исключительное право их образования вплоть до пяти дней до дня голосования.

"Пока охват голосования за рубежом не определен, МИД, российские дипломатические учреждения проводят большую работу по взаимодействию с властями стран пребывания, анализу рисков и возможностей, чтобы оценить, как обеспечить в ряде стран безопасность избирателей и участков для голосования", - сказал чиновник.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ведомство "сейчас изучает ситуацию".

"Мы спрашиваем страны об обеспечении безопасности, и по итогам межведомственной проработки будет принято решение о схеме организации голосования за рубежом", - пояснила Захарова.

Выборы президента РФ-2024 - последние новости

Сторонники российского террориста, военного преступника Игоря Гиркина-Стрелкова не смогли выдвинуть его в президенты. Тот с июля находится в российском СИЗО.

Также УНИАН сообщал, что Россия усиливает репрессии в оккупации к "выборам". Как рассказали в ГУР Украины, оккупационные администрации создают ужасные условия для людей, которые отказываются от российских паспортов.

Добавим, что выборы президента России запланированы на март 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: