Он заявил, что якобы не понимает, почему его наемников признали преступниками.

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обиделся, что США признали его наемников международными преступниками. В ответ на это он "накатал" открытое письмо со странным содержанием.

Как сообщила пресс-служба Пригожина, его открытое письмо якобы адресовано координатору совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби.

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?",- говорится в тексте письма.

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"Вагнер" признан международной преступной организацией

Вашингтон назвал ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией. Теперь США планируют ввести санкции против частной военной компании Евгения Пригожина.

Согласно указу президента США Джо Байдена, признание ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией предусматривает замораживание любых активов в США и запрет для американцев предоставлять средства, товары или услуги для этой ЧВК.

Советник Госдепа США Дерек Чолле заявил, что Вашингтон работает над нейтрализацией деятельности ЧВК "Вагнер" по всему миру.

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