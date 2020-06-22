Путин после 20 лет при власти доволен выстроенной в РФ политической системой

По словам, пресс-секретаря Путина, система "доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость".

В Кремле заявляют, что президент России Владимир Путин доволен выстроенной в РФ политической системой.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«А: президент доволен выстроенной системой. Б: система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального», - сказал Песков.

При этом он заявил, что власть в России меняется, происходит постоянная ротация, не замечать этого было бы неверно.

«Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно», - сказал Песков.

*** Ранее Путин, комментируя поправку к Конституции РФ, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе «года через два вместо нормальной работы на многих уровнях власти» начнется «рыскание глазами» в поисках возможных преемников.

Напомним, Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году.

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