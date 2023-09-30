Суммарно за три года Путин обойдется казне в сумму, сопоставимую с годовым бюджетом среднего российского региона.

Содержание президента России Владимира Путина в ближайшие три года обойдется российским налогоплательщикам в 74,7 млрд рублей. Такую сумму на "функционирование" главы государства правительство заложило в проекте федерального бюджета на 2024-26 гг., который в пятницу был внесен в Госдуму.

По сравнению с предыдущим 3-летним бюджетом расходы на Путина увеличатся на 20%, или 12,79 млрд рублей, следует из пояснительной записки к документу, которая размещена в базе нижней палаты парламента.

В 2024 году на "функционирование президента и его администрации" бюджет выделит 24,64 млрд рублей, в 2025-м - 24,65 млрд, в 2026-м - 25,74 млрд.

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Расходы станут больше на 4,66 млрд рублей в 2024 году (+23%), на 4,055 млрд - в 2025-м (+19%) и на 4,087 млрд - в 2026-м (+19%).

Суммарно за три года Путин обойдется казне в сумму, сопоставимую с годовым бюджетом среднего российского региона.

Каждый год на содержание президента бюджет будет тратить на 26% больше, чем на федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов" (18,9 млрд рублей); вдвое больше, чем на "развитие кадрового потенциала IT-отрасли (12,6 млрд рублей); почти в 5 раз больше, чем на федеральный проект по "развитию искусственного интеллекта" (5,2 млрд рублей) и в 20 раз больше, чем на федпроект по обеспечению медицины квалифицированными кадрами (1,2 млрд рублей)

Рост расходов на президента станет рекордным среди всех ветвей власти. Так, ассигнования на содержание аппарата правительства в 2024 году увеличатся всего на 9%, до 10,655 млрд рублей.

Бюджет РФ - детали

Россия намерена увеличить военные расходы в 2024 году на 68% по сравнению с текущим годом. Кремль заявил о такой необходимости ввиду "гибридной войны", которая якобы ведется против РФ.

Министерство финансов РФ представило проект бюджета на 2024 год в четверг, 28 сентября. Ведомство предлагает выделить на "национальную оборону" до 10,77 трлн рублей ($111,04 млрд).

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