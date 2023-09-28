Российский Минфин предложил выделить на "национальную оборону" до 10,77 трлн рублей.

Россия намерена увеличить военные расходы в 2024 году на 68% по сравнению с текущим годом. Кремль заявил о такой необходимости ввиду "гибридной войны", которая якобы ведется против РФ.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что Министерство финансов РФ представило проект бюджета на 2024 год в четверг, 28 сентября. Ведомство предлагает выделить на "национальную оборону" до 10,77 трлн рублей ($111,04 млрд).

"Очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, мы продолжаем "специальную военную операцию". Я имею в виду гибридную войну, которая идет против нас. А это требует больших расходов", – заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя увеличение расходов на войну.

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В то же время министр финансов РФ Антон Силуанов отметил первоочередный акцент бюджета на военных расходах для "победы" в развязанной Россией войне.

"Структура бюджета показывает, что основной акцент делается на обеспечение нашей победы – армия, обороноспособность, Вооруженные силы, бойцы – все необходимое для фронта, все необходимое для победы есть в бюджете. Это существенная нагрузка на наш бюджет. Но это определенно наш приоритет", – сказал он.

Война РФ против Украины

За текущий год российские захватчики смогли оккупировать территорию, площадь которой меньше Киева-857 кв. км. В то же время силы обороны Украины вернули уже 370 кв. км этих территорий.

Кроме того, россияне начали интенсивнее применять дроны типа"Шахед" во время атак по Украине. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что РФ имеет возможности изготавливать свои ударные беспилотники для использования в войне против Украины.

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