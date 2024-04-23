Один российский отряд перестрелял другой, приняв его за Русский добровольческий корпус.

Под Очеретино произошла феерическая история, когда российские оккупанты перестреляли друг друга, но российская пропаганда, как всегда все перекрутила.

Как отметил журналист Денис Казанский, 21 апреля Z-каналы выложили видео российских военных из-под Очеретино, которые утверждали, что уничтожили "предателей из РДК" и показывали кучу 200-х. Убитые были в натовской форме, при них были российские паспорта, как гласила российская пропаганда.

"Два дня слабоумные макаки радостно бесновались в комментариях, радовались трупам и обзывали их самыми последними словами. Но тут внезапно выяснилось, что убитые оказались российскими военными из 30-й бригады", - отметил журналист.

Видео дня

Казанский отметил, что одного из них удалось установить по документам, которые показывались на видео. Это оказался директор школы из Кемерово Андрей Шинкаренко.

"После этого пропагандистам срочно пришлось выдумывать новую героическую версию о том, что российская штурмовая группа была уничтожена не дружественным огнем, а якобы героически погибла в бою с ВСУ", - отметил журналист.

Но самый кайф, как сказал Казанский, в том, что первые радостные посты, где убитых россиян называли "предателями из РДК" и глумились над их смертью, Z-каналы даже не удалили. "На канале у Соловьева "эксклюзив" висит до сих пор. Не пропадать же добру! Тем более, что Соловьеву наср.... на жизни каких-то там российских холопов. Чем больше их сгнобят в мясных штурмах - тем ему веселее. Больше контента", - Констатировал Казанский.

Российские оккупанты

На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска активно формируют "добровольческие" подразделения для войны против Украины.

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