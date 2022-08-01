Формирование подразделений происходит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска активно формируют "добровольческие" подразделения для войны против Украины.

Формирование подразделений происходит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW) за 31 июля.

В Ленинградской области формируют два артиллерийских дивизиона "Невский" и "Ладожский", местные власти объявили о дополнительной социальной поддержке "призывников", которые заключили контракт.

"Добровольцам" предлагают единовременную выплату в 200 000 рублей и социальные выплаты.

Кроме того, в Луге неподалеку от Санкт-Петербурга россияне формируют батальон "Санкт-Петербург".

По мнению аналитиков, целью формирования "добровольческих" подразделений является пополнение резервов россиян для войны против Украины без проведения всеобщей мобилизации в РФ.

Война в Украине:

По состоянию на 31 июля 2022 года войска России вели наземные атаки вокруг Бахмута и окраин Донецка, а также юго-западнее Изюма. Однако лишь одна атака к востоку от Бахмута принесла им ограниченный успех.

В ISW отметили, что силы России больше не проводили наземные штурмы в районе Северска, что говорит о том, что они теряют приоритет операций в этом районе. На спутниковых снимках видно, что российские подкрепления сосредоточены на границе с Украиной на наземной линии связи, что ведет в Изюм.

Аналитики предполагают, что российские захватчики сосредоточатся на наступлениях на Бахмут и вокруг Донецка, однако успехов не будет.

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