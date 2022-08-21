Сначала она требовала, чтобы Кремль ударил по украинским "центрам принятия решения", а потом призналась, что уже ходит с охраной.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян устроила истерику из-за гибели дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина, машина с которой подорвалась в Подмосковье.

На своей странице в Telegram пропагандистка показала, что она пережила практически весь спектр эмоций.

Сначала, когда Симоньян узнала о смерти дочери Дугина, она писала, что у нее "нет слов". Затем она принялась требовать, чтобы РФ ударила по Киеву и "центру принятия решений". Пропагандистка надеялась, что утром она увидит новости о "разбомбленной" столице Украины.

Затем Симоньян еще раз истерически умоляла, чтобы Кремль нанес удар по Киеву. К утру, когда пропагандистка поняла, что ее мольбы никто не слышал, она признала, что ей страшно.

Оказалось, "смелая" пропагандистка, которая очень любит угрожать Украине, наняла охрану. Уже несколько месяцев Симоньян боится передвигаться по улицам в одиночестве. Она, как и ее охранники, настолько испуганы, что их настораживают детские игрушки.

Недавно ее сопровождающие "бросились" в сторону обычного детского мячика, так как думали, что он может быть опасен для Симоньян. Тогда она думала, что все это смешно. Но теперь пропагандистке совсем не до шуток.

Дочь Дугина сгорела в машине: что известно о случившемся

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной - 29-летней журналистки и политолога. Дугина погибла на месте. Инцидент произошел вечером, 20 августа. Дугина ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда во время движения машина подорвалась, въехала в ограждение и сгорела, а обломки разбросало по всей дороге.

Первой версией назвали взрыв газового баллона, однако сейчас российские правоохранители склоняются к тому, что под дном авто сработало взрывное устройство.

Кроме того, знакомый погибшей и лидер общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов заявил, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи Дугиной. Он предполагает, что целью был сам Александр Дугин.

"Это машина отца, Даша на другой машине ездит, но она уехала сегодня на его машине, а Александр Гелиевич поехал иначе. Он вернулся, был на месте трагедии. Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр Гелиевич или, может, они вдвоем", — сказал он.

Затем стало известно, что после гибели дочери Дугина в России уже начали угрожать Украине. А сам создатель "русского мира" попал в больницу.