Суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных одним лозунгом.

Российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение правил по проведению акций протеста в стране.

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Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Отныне россиянам не будут позволять проведение митингов и пикетов у зданий экстренных служб. При этом журналистам запрещается участвовать в непосредственном мероприятии.

Сотрудник СМИ должен иметь признак представителя редакции.

Законом также предусматривается продление трехдневного срока рассмотрения уведомления о проведении митингов, если третий день попадает на выходной или праздничный день.

Суд также сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных одним лозунгом.

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Автор: УНИАН