Российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение правил по проведению акций протеста в стране.
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Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Отныне россиянам не будут позволять проведение митингов и пикетов у зданий экстренных служб. При этом журналистам запрещается участвовать в непосредственном мероприятии.
Сотрудник СМИ должен иметь признак представителя редакции.
Законом также предусматривается продление трехдневного срока рассмотрения уведомления о проведении митингов, если третий день попадает на выходной или праздничный день.
Суд также сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных одним лозунгом.
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