В Красноярской школе №45 детей поставили на колени под гимн России.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, в РФ продолжается активная пропаганда среди детей школьного возраста.

Как сообщают российские ТГ-каналы, в Красноярской школе №45 детей поставили на колени под гимн России. Как ни странно, но никому из родителей и гостей, присутствующих на так называемой "школьной линейке", не пришло в голову, что пропаганда уже вышла за рамки любого понимания.

Как говорится в сообщении, видео опубликовал местный депутат, назвав это "крутым форматом для всех".

Как оккупанты промывают мозги детям

В августе стало известно о том, что в РФ спецназовцы проводят "уроки мужества" для шестилеток. Дети "обучаются" передвигаться по уши в грязи и не бояться наставленного на них оружия. Главной целью таких мероприятий в РФ называют "сохранение памяти и истории Родины для подрастающего поколения".

К 1 сентября в школах России появился новый учебник истории. В параграфе об аннексии Крыма сказано, что мир на полуострове "спасли" дислоцированные там части российского Черноморского флота и прибывшие силы специальных операций. "Вежливые люди, как прозвали местные жители российских военных, обеспечили порядок и безопасность", — говорится в учебнике.

В качестве причин начала вторжения в Украину указано стремление Киева вступить в НАТО и желание получить ядерное оружие. "Это был бы, возможно, конец цивилизации. Этого нельзя было допустить", — сказано в учебнике.

2 сентября 2023 года стало известно о том, что детям оккупированного Крыма предлагают пожертвовать школьными обедами ради Путина. Ученикам "рекомендуют" отказаться от пиццы, а деньги, выделенные родителями на школьные обеды, отдать на поддержу армии оккупантов.

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