При этом по закону они находятся "вне зоны военных действий".

В России с сентября 2022 года солдаты-срочники охраняют границы в Белгородской области.

Журналисты издания "7х7" пообщались с родственниками призывников, которые рассказали, что солдаты находятся на расстоянии 200-300 метров от Украины.

"Срочники якобы стоят на границе впереди, "самые первые", и даже видят украинских солдат. Срочники живут в блиндажах, ходят в наряды и несут караул, как пограничники. Пограничники и росгвардейцы, которые патрулируют периметр, расположились за ними", - говорится в расследовании.

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У солдат срочной службы нет необходимой подготовки, им не хватает экипировки и еды, они погибают в результате обстрелов - и об этом официально не сообщают ни Минобороны, ни губернатор Вячеслав Гладков.

При этом по закону они находятся "вне зоны военных действий". По неподтвержденным данным, во время захода диверсантов в Грайворонский район 22 мая мог быть ранен 18-летний срочник из Карелии. По данным "7х7", с начала войны на границе умерли минимум семь срочников.

Ситуация в Белгородской области - ликвидированные россияне

Во время прорыва в Грайворонский район Белгородской области РФ было ликвидировано 2 российских военных, еще четверо - ранены.

Информация российской стороны о больших потерях, которые якобы понесли повстанцы в Белгородской области, не соответствует действительности. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.