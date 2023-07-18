В России решили увеличить мобилизационный резерв за счет повышения предельного возраста пребывания в запасе. Соответствующий закон сегодня приняла Госдума РФ.
Так, новый закон повышает на 5 лет все возрастные пределы для военнослужащих запаса и мобилизационного резерва. В частности, к первому разряду теперь будут относиться военнослужащие запаса рядового, сержантского и старшинского состава в возрасте до 40 лет (вместо прежних 35), верхняя планка второго разряда поднята с 45 до 50 лет, а третьего – с 50 до 55 лет.
Закон также увеличивает предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве – до 65 лет для старших офицеров и до 60 лет для младших офицеров. Примечательно, что для всех остальных категорий предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве подняли сразу на 10 лет – с 45 до 55 лет.
Мобилизация в России – последние новости
Весной Минобороны РФ анонсировало планы набрать за год еще 400 тысяч "добровольцев" на войну в Украине. Пока российские власти изыскивают разные необычные способы вербовки таких "добровольцев", прибегая к полуфеодальным практикам набора рекрутов.
Однако эксперты и военные обозреватели констатируют, что вербовка добровольцев не поспевает за темпами российских потерь на фронте. Российский террорист Игорь Гиркин уверен, что осенью Кремлю придется объявить новую волну официальной мобилизации.