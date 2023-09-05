Если бы оказалось, что главарь ЧВК жив, это был бы повторный удар по авторитету Путина, отметил Кондратюк.

Анализ показывает, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно погиб. Кремлевский диктатор Владимир Путин "по всем канонам был вынужден совершить это убийство", заявил в интервью УНИАН глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк

"Все эти теории заговоров, конспирология по теме смерти Пригожина выглядит очень интересно. Но на появившемся на днях видео, как Пригожин едет на джипе в Африке и говорит, что слухи о его смерти преувеличены, ключевая фраза, что эта запись была сделана перед возвращением в Москву. Он говорит, что "сейчас середина августа" (авиакатастрофа произошла 23 августа - УНИАН). Более серьезный анализ показывает, что Пригожин действительно погиб. Я даже не представляю, если бы сейчас он объявился живой и здоровый. Это был бы повторный удар по авторитету Путина", - отметил Кондратюк.

Генерал напомнил, что 10 сентября в РФ должны состояться очередные региональные выборы:

"В Кремле четко понимают, что, если показать слабость сегодняшнего президента тем, что Пригожин оставался ненаказанным, это может подорвать к нему доверие как к главе мафиозного государства. По всем канонам он (Путин - УНИАН) вынужден был сделать это убийство".

По мнению Кондратюка, такую форму ликвидации Пригожина выбрали для того, чтобы ударить сразу по всем главным руководителям ЧВК "Вагнер":

"Если бы сначала убили Пригожина, все остальные сразу же бы предприняли меры дополнительной безопасности. И, учитывая их авторитет и понятийность, они бы готовили повторный поход, реванш. Обезглавив группировку, лишив ее перед этим тяжелого оружия, передислоцировав часть наемников в Беларусь, власть добилась безусловного успеха в подавлении этого мятежа. Говоря "понятийным" языком, который любят сегодня использовать в России, группу Пригожина развели как лохов, зэков развели как лохов".

Пригожин "воскрес" на видео - что сообщалось

Напомним, на днях связанные с ЧВК "Вагнер" паблики уже после авиакатастрофы принялись распространять видео из Африки, на котором их главарь Евгений Пригожин еще жив.

На опубликованных кадрах Пригожин едет в машине и отвечает всем, кто "интересуется, жив ли он".

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