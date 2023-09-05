Анализ показывает, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно погиб. Кремлевский диктатор Владимир Путин "по всем канонам был вынужден совершить это убийство", заявил в интервью УНИАН глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк
"Все эти теории заговоров, конспирология по теме смерти Пригожина выглядит очень интересно. Но на появившемся на днях видео, как Пригожин едет на джипе в Африке и говорит, что слухи о его смерти преувеличены, ключевая фраза, что эта запись была сделана перед возвращением в Москву. Он говорит, что "сейчас середина августа" (авиакатастрофа произошла 23 августа - УНИАН). Более серьезный анализ показывает, что Пригожин действительно погиб. Я даже не представляю, если бы сейчас он объявился живой и здоровый. Это был бы повторный удар по авторитету Путина", - отметил Кондратюк.
Генерал напомнил, что 10 сентября в РФ должны состояться очередные региональные выборы:
"В Кремле четко понимают, что, если показать слабость сегодняшнего президента тем, что Пригожин оставался ненаказанным, это может подорвать к нему доверие как к главе мафиозного государства. По всем канонам он (Путин - УНИАН) вынужден был сделать это убийство".
По мнению Кондратюка, такую форму ликвидации Пригожина выбрали для того, чтобы ударить сразу по всем главным руководителям ЧВК "Вагнер":
"Если бы сначала убили Пригожина, все остальные сразу же бы предприняли меры дополнительной безопасности. И, учитывая их авторитет и понятийность, они бы готовили повторный поход, реванш. Обезглавив группировку, лишив ее перед этим тяжелого оружия, передислоцировав часть наемников в Беларусь, власть добилась безусловного успеха в подавлении этого мятежа. Говоря "понятийным" языком, который любят сегодня использовать в России, группу Пригожина развели как лохов, зэков развели как лохов".
Пригожин "воскрес" на видео - что сообщалось
Напомним, на днях связанные с ЧВК "Вагнер" паблики уже после авиакатастрофы принялись распространять видео из Африки, на котором их главарь Евгений Пригожин еще жив.
На опубликованных кадрах Пригожин едет в машине и отвечает всем, кто "интересуется, жив ли он".