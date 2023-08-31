Кадры якобы датированы "второй половиной августа", поэтому могут быть последним прижизненным видео террориста.

Связанные с ЧВК "Вагнер" паблики распространяют видео из Африки, на котором их главарь Евгений Пригожин жив и утверждает, что это вторая половина августа. Официально его гибель признало следствие, а в пресс-службе главаря боевиков отчитались, что его похоронили в тесном кругу родных.

В частности, видео с Пригожиным опубликовал близкий к "Вагнеру" паблик Grey Zone. При этом ролик никак не подписали.

На кадрах Пригожин едет в машине и отвечает всем, кто "интересуется, жив ли он".

"Для тех, кто обсуждает, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому, поклонники обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработка и еще чего-то, собственно, все в порядке", - заявляет Пригожин на видео.

Пока неизвестно, когда именно снят этот ролик - 19-20 августа, или 26-27 августа после официальных заявлений о ликвидации Пригожина. Впрочем, Пригожин дважды упоминает, что он жив. Поэтому, вероятно, ролик могли снять после 23 августа - официальной даты смерти главаря "Вагнера".

Провоенные российские паблики склоняются, что видео записано в последние летние выходные Пригожина 19-20 августа 2023 года, когда он находился в Африке.

Гибель Пригожина

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Тверской области упал самолет, в котором среди пассажиров числился Пригожин. В РФ официально подтвердили его гибель.

СМИ писали, что самолет могли взорвать. Кроме того, по одной из версий, борт сбила российская противовоздушная оборона.

Это произошло через два месяца после того, как более 5 тысяч участников ЧВК"Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили мятеж. В частности, устроили "марш на Москву", захватив по пути несколько военных объектов, сбили военный самолет и тому подобное.

Главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге. Его могила расположена рядом с его отцом.

Администратор Пороховского кладбища в Петербурге, где похоронили главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина озвучила ранее неизвестные детали. Отмечается, что на похоронах было 20-30 человек и не было людей в военной форме. Также сообщается, что могилу Пригожина посетили, в частности, вдова и дочь.

Вас также могут заинтересовать новости: