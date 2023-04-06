Пригожин так и не уточнил, почему его "герои" гибнут на территории другого государства.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин похвастался количеством навсегда отправленных в штурм в виде "пушечного мяса" наемников своей компании, опубликовав обращение прямо с кладбища.

За спиной у Пригожина виднелись десятки могил "перемолотых" в боях в Украине боевиков, но сам "повар Путина" испытывает гордость за "героев".

Пригожин заявил, что сделает это кладбище "мемориалом" для будущих поколений россиян.

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"Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК "Вагнера". На сегодня никаких проблем нет, мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война приводит к тому, уходят бойцы, уходят из этой жизни", - сказал Пригожин, правда, не уточнив, почему "российские герои" гибнут на территории чужого государства.

"Это то самое кладбище! Да! Оно растет", - добавил Пригожин, проведя рукой в сторону могил наемников.

Потери "Вагнера" в Украине - последние новости

В настоящее время группировка "Вагнера" остается главной атакующей силой позиций ВСУ в Бахмуте.

За полгода "мясных" штурмов Бахмута Пригожин потерял тысячи мотивированных бойцов, уже опираясь на силы завербованных заключенных. В связи с чем, как констатировал представитель ВСУ Сергей Череватый, атаки у Бахмута уменьшились.

Всего в боях за Бахмут РФ потеряла, по подсчетам западных лиц, до 30 тысяч военных по состоянию на начало марта. Однако смертность "вагнеровцев" значительно выше, чем у регулярных войск рашистов - 3:1.

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