Российские оккупанты могли перебросить на Бахмутское направление термобарическую огневую систему "Солнцепек", сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные видео на указанном участке фронта.
Наличие "Солнцепека" возле Бахмута может свидетельствовать о пребывании там десантников, предположили в ISW.
В свою очередь, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире Радио Свобода отметил, что применение этой системы в боях за Бахмут еще не верифицировано Вооруженными силами.
"За эти сутки "Солнцепек" еще не верифицирован, хотя это не новость, потому что враг с начала войны использовал свои термобарические системы и мы знаем их эффект и знаем, как уберечься и как уничтожать. Не одна установка этих систем была уже уничтожена в течение войны", - сказал Череватый.
Череватый подтвердил предположение аналитиков ISW, что РФ перебросила в Бахмут десантников. "Вагнеровцы" уже усиливаются регулярными подразделениями врага, Воздушно-десантными подразделениями, мотострелковыми и артиллерийскими. Тактику они не изменили - действуют малыми тактическими группами, пока группировка "Вагнера" остается главной атакующей силой и в городской застройке особо ее не изменишь. Это тактика малых тактических групп и она характерна была для "Вагнера" и на поле боя, и тем более в самой городской застройке", - пояснил он.
По его словам, атаки у Бахмута уменьшились: раньше за сутки было от 35 до 55 боевых столкновений, а сейчас от 17 до 25. Причинами этого могут быть, как и погодные условия, так и перегруппировка войск.
Что такое "Солнцепек" - характеристики
- ТОС-1 - это фактически РСЗО, уничтожающее цели с помощью высокой температуры. Для "Солнцепеков" используются 220 мм снаряды максимальной дальностью до 10 км.
Уничтожены "Солнцепики" на войне в Украине - что известно
Стоит заметить, что российские ТОС неоднократно становились целями украинских ударов. Такие атаки почти всегда сопровождаются детонацией самих снарядов в системе, увеличивая радиус поражения огнем, что хорошо видно на этом видео работы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.
4 февраля Генштаб отчитался о "ликвидации" еще одной единицы этой тяжелой огнеметной системы, которой особенно гордятся оккупанты.
Сверх того, есть свидетельства применение захваченного "Солнцепека" по самим россиянам.