Атаки у Бахмута уменьшились, этому есть несколько возможных объяснений.

Российские оккупанты могли перебросить на Бахмутское направление термобарическую огневую систему "Солнцепек", сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные видео на указанном участке фронта.

Наличие "Солнцепека" возле Бахмута может свидетельствовать о пребывании там десантников, предположили в ISW.

В свою очередь, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире Радио Свобода отметил, что применение этой системы в боях за Бахмут еще не верифицировано Вооруженными силами.

Видео дня

"За эти сутки "Солнцепек" еще не верифицирован, хотя это не новость, потому что враг с начала войны использовал свои термобарические системы и мы знаем их эффект и знаем, как уберечься и как уничтожать. Не одна установка этих систем была уже уничтожена в течение войны", - сказал Череватый.

Череватый подтвердил предположение аналитиков ISW, что РФ перебросила в Бахмут десантников. "Вагнеровцы" уже усиливаются регулярными подразделениями врага, Воздушно-десантными подразделениями, мотострелковыми и артиллерийскими. Тактику они не изменили - действуют малыми тактическими группами, пока группировка "Вагнера" остается главной атакующей силой и в городской застройке особо ее не изменишь. Это тактика малых тактических групп и она характерна была для "Вагнера" и на поле боя, и тем более в самой городской застройке", - пояснил он.

По его словам, атаки у Бахмута уменьшились: раньше за сутки было от 35 до 55 боевых столкновений, а сейчас от 17 до 25. Причинами этого могут быть, как и погодные условия, так и перегруппировка войск.

Что такое "Солнцепек" - характеристики

ТОС-1 - это фактически РСЗО, уничтожающее цели с помощью высокой температуры. Для "Солнцепеков" используются 220 мм снаряды максимальной дальностью до 10 км.

Уничтожены "Солнцепики" на войне в Украине - что известно

Стоит заметить, что российские ТОС неоднократно становились целями украинских ударов. Такие атаки почти всегда сопровождаются детонацией самих снарядов в системе, увеличивая радиус поражения огнем, что хорошо видно на этом видео работы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

4 февраля Генштаб отчитался о "ликвидации" еще одной единицы этой тяжелой огнеметной системы, которой особенно гордятся оккупанты.

Сверх того, есть свидетельства применение захваченного "Солнцепека" по самим россиянам.

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