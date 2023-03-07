ВСУ могут удерживать Бахмут еще месяц, хотя город окружен с трех сторон.

Россия потеряла до 30 тысяч своих бойцов при попытке захватить Бахмут, пишет The Guardian, ссылаясь на оценку западных официальных лиц.

В эту статистику входят как убитые, так и раненые оккупанты, уточняется в материале. Вместе с тем потери ВСУ источники издания называть отказались, отметив только, что они "значительно меньше".

Также говорится, что погибших россиян больше всего среди завербованных в "Вагнер" зэков.

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"Уровень смертности "Вагнера" был значительно выше, чем у российских вооруженных сил", - сказали чиновники. Потери "вагнеровцев" и кадровых военных РФ - 3:1.

Если цифры точны, это означает, что РФ понесла больше потерь, чем США за 20 лет операций в Афганистане, где погибло и было ранено немногим менее 21 тысячи солдат, пишут журналисты.

По мнению чиновников, Украина все еще может удерживать и пополнять запасы своих военных в Бахмуте, хотя город окружен с трех сторон. Они добавили, что ВСУ могут "продержаться еще месяц" или решили совершить тактический отход "в течение недели". Но ход затянувшейся битвы остается неопределенным.

Бои за Бахмут – актуальные новости Украины

Россия в течение многих месяцев пытается окружить украинскую группировку в Бахмуте, но, из-за больших потерь в личном составе, сделать этого не может.

Как рассказал представитель НАТО на условия анонимности, потери россиян в боях за Бахмут в пять раз больше украинских. При этом Украина тоже несет значительные потери во время обороны.

Например, в начале марта РФ доложила о подрыве моста, по которому ВСУ поставляли боеприпасы в Бахмут. Однако, отмечает британская разведка, такой путь у украинцев не один, хотя пополнение БК утруднено погодой.

По мнению Института изучения войны, РФ может потерять все элитные отряды ЧВК "Вагнер" под Бахмутом. Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

Несмотря на растущее давление оккупантов ВСУ, по решению военно-политического руководства, город пока не собираются покидать.

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