Домой отправились уже 32 тысячи ранее осужденных "вагнеровцев".

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что после окончания контракта домой отправились уже 32 тысячи ранее осужденных "вагнеровцев" и похвалился их "достижением".

Так, Пригожин с гордостью отметил "воспитательный" эффект контракта с ЧВК "Вагнер".

"Совершено теми, кто вышел на свободу и закончил контакт, 83 преступления, это 0,25 % от общего количества убывших, это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК "Вагнер", - похвалился Пригожин.

ЧВК "Вагнер" и заключенные

С июля прошлого года владелец "Вагнера" Евгений Пригожин начал вербовку добровольцев-заключенных в российских тюрьмах. К середине зимы численность группировки достигла пика, но уже в январе Пригожину запретили вербовать заключенных, так как этот ресурс начало использовать российское минобороны.

В начале года сообщалось, что ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина уже потеряла на войне в Украине около 40 тысяч ранее завербованных заключенных.

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