В России наблюдается обострение процессов взаимного недоверия.

Руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал свою точку зрения на сбитие самолета, в котором находился лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и часть его окружения.

По мнению Подоляка, заказчиком авиакатастрофы мог выступить только один человек, репутацию которого Пригожин обнулил ровно два месяца назад, начав так называемый мятеж.

"Он (Пригожин – УНИАН), безусловно, загнал Путина в страх, животного уровня страх. И Путин, исходя из его психотипа, должен был добиться определенной сатисфакции. И вот он ее в своем демонстративном, вызывающем стиле осуществил… - показанном как информационное сообщение: любой, кто совершит предательство, будет ликвидирован", - сказал Подоляк.

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При этом, он считает важными два других вопроса. Первый - под какие именно и под чьи гарантии Пригожин безопасно существовал два месяца. В частности, побывал в Питере на саммите Россия-Африка, летал в Москву, встречался с военной элитой среднего звена, начал "возобновляться" как медийный персонаж.

По мнению Подоляка, сложно представить, что Пригожин всерьез воспринимал слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и других, кто обещал ему поддержку. Подоляк подчеркивает: лидер ЧВК "Вагнер" не мог верить таким обещаниям, прекрасно зная Путина, его злопамятность и пр.

"То есть, должны были быть какие-то материальные носители, которые гарантируют Пригожину неприкосновенность", - акцентирует глава Офиса президента.

Второй вопрос, который его интересует, это якобы присутствие в самолете вместе с Пригожиным Дмитрия Уткина - российского офицера спецназа ГРУ, который увлекается идеями Третьего Рейха. По некоторым данным, он считается основателем частной военной компании "Вагнер" и имеет одноименный позывной, который потом стал "брендом" ЧВК.

По данным Подоляка, Уткин - крайне осторожный человек и смысл его присутствия в "компании" Пригожина пока остается загадкой.

Как отмечает Подоляк, Пригожин не один начал в июне "протестное движение", он взял с собой более 5 тыс. вооруженных людей, которые достаточно долго вместе работали. Другими словами, были синхронизированы, понимали друг друга с полуслова и знали, в чем суть мотивации. То есть, когда в июне они пошли маршем на Москву, то "точно понимали", что это игра против специфического государства, которое выступало заказчиком специфических услуг – устранение оппонентов, массовые убийства, захваты чужих территорий, госперевороты и пр. "Когда ты выходишь против такого государства, то несомненно предполагаешь ответный удар. Для меня совсем непонятно, почему они проявили инфантилизм, когда за 200 км от Москвы остановились (в июне – УНИАН). Потому что в таких ситуациях ты должен либо идти до конца, либо понимать, что на тебе стоит метка смертника", - заявил Подоляк.

Он отмечает, тот же Уткин и другие командиры "Вагнера" осозновали, как будут развиваться дальнейшие события - что в живых их не оставят.

"А "малиновые условия, типа вы поедете в Беларусь, вас никто не будет трогать, у вас будут заказы, деньги, обещали заказы на "работы" в Нигерии, в центральной Африке, чтобы блокировать там какие-то интересы европейцев или американцев… Они должны были понимать, что все это – забалтывание. То есть, это все отсроченный смертный приговор", - говорит Подоляк.

По его мнению, соответствующие выводы должны сделать остатки ЧВК, в частности, совет командиров, который также будет устранен. По словам Подоляка, демонстративное устранение Пригожина и Уткина сигнал другим вагнеровцам: остаться живыми - шансов нет, потому что Путин доведет месть до финала.

Подоляк предполагает, что скоро станет известно о десятках других инцидентов с командирами "Вагнера", приближенными к Уткину и Пригожину. Например, "интересна судьба" Михаила Мизинцева – бывшего замминистра обороны РФ, который примерно полгода назад стал заместителем Уткина и занимался обеспечением ЧВК.

Как предполагает Подоляк, определенным образом уже поплатился генерал Сергей Суровикин, уволенный с должности главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ.

"Над ним поработали медикаментозно. На сегодня он выглядит как полуовощ и уже недееспособен в физиологическом смысле. То есть, мне кажется, что все люди, которые проявили нелояльность (к Путину – УНИАН), все будут выщелканы из элит, как таковых. Но все это приведет к обрушению", - считает Подоляк.

Он поясняет, что у Путина с "элитами" криминальными, военными, криминально-силовыми была определенная договоренность, своего рода "красная линя". Однако сейчас президент РФ обозначил, что "красных линий" больше нет - он будет всех уничтожать. Подоляк предполагает, это связано с тем, что Путин уже никогда не выйдет из состояния страха, в который его загнал "пригожинский мятеж". Теперь российский президент во всех сомневается за исключением, совсем недееспособных, "беззубых".

"Как тот же Медведев (зампредседателя Совета безопасности РФ), который выполняет функцию шута. Поэтому мне кажется, что там начинается серьезный период внутренней смуты, когда люди начнут друг на друга подозрительно смотреть, начнутся странные доносы, смерти, исчезновения именно внутри-элитные. И Путин будет идти на разрушение альтернативных силовых центров. Он попытается взять все под контроль, а это физически невозможно", - утверждает Подоляк.

По его мнению, у Путина нет преемника, который мог бы обеспечить ему спокойствие. Он считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководитель генштаба ВС РФ Валерий Герасимов – недееспособны, и в будущем их тоже пустят в "расход".

"Они все - с метками", - подчеркнул Подоляк.

Смерть Пригожина

23 августа в Тверской области (РФ) разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Все, кто был на борту, включая Пригожина, погибли.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, украинская сторона никоим образом не причастна к этим событиям.

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