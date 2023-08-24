Пригожин был героем z-патриотов, напомнил публицист.

Главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убили организаторы его мятежа, чтобы повесить случившееся на кремлевского диктатора Владимира Путина и отстранить его от власти. Такое мнение высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский 24 каналу.

"Ликвидированы два чудовищных военных преступника - Пригожин и Уткин. Это очень большой успех для Украины. Но я думаю, что под угрозой сейчас власть и жизнь третьего более крупного преступника - Путина", - отметил он.

По его словам, Путин ненавидел Пригожина, но он не собирался его убивать:

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"Пригожин был героем z-патриотов, которые, по моим подсчетам, составляют 10% населения… Мертвый Пригожин, его светлый образ для Путина страшнее любого живого Пригожина… С его образом на своих знаменах "пригожинцы", z-патриоты пойдут грабить ту же самую Рублевку".

"Я полагаю, что его убили организаторы его мятежа, чтобы добавить к обвинению Путина еще один страшный пункт, что он убил "патриота Пригожина", - добавил Пионтковский.

Напомним, в Тверской области РФ потерпел крушение самолет Embraer владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Позже стало известно, что тела Пригожина и его зама Дмитрия Уткина обнаружены на месте крушения и опознаны.

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