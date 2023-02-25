Террорист добавил, что сам предпочтет "содействовать сборам для других "подразделений".

Российский террорист Игорь Стрелков (Гиркин) постебал главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за сбора на аптечки своим наемникам.

В Telegram Гиркин отметил, что Пригожин - долларовый миллионер, который мог бы обеспечить своих наемников всем необходимым, но все равно обращается за помощью к посторонним.

В этом контексте боевик предположил, что "вагнеровцы" для Пригожина только заработок, не предусматривающий никаких расходов.

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"Рыдаю от сочувствия и умиления, узнав, что долларовый миллионер Евгений Викторович Пригожин попросил "волонтеров" собрать для его военных работников ( также славных нищенскими окладами) индивидуальные аптечки. Как я понимаю Евгения Викторовича! - ЧВК должна приносить ему доход, а не расходы… иначе что-же это за ЧВК подучится? Жду, когда Пригожин попросит все остальное", - написал Гиркин.

Террорист также добавил, что сам предпочтет "содействовать сборам для других "подразделений".

Пригожин VS Гиркин - конфликт боевиков

Отношение между двумя террористами заметно "просели" после того, как Пригожин настойчиво и не без лишней агрессии "предложил" Гиркину повоевать в составе его ЧВК.

Гиркин предложение "повара Путина" отклонил, но на этом их конфликт продолжился. Дальше главарь "вагнеровцев" заявил, что сам найдет боевика и отправит его на фронт.

Провоенные "блогеры" не очень довольны активностью Гиркина в соцсетях, где тот критикует действия российской армии и пригожинских наемников. Гиркину вспоминают его неудавшуюся поездку на Донбасс осенью 2022 года. Кроме того, его обвиняют в провале по захвату Славянска в 2014 году.

Сам Гиркин, хоть публично и противостоит действующему военно-политическому руководству РФ, выступает за более агрессивную войну против Украины и убийства украинцев.

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