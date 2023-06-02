Добровольцы показали свою военную технику в российском селе Новая Таволжанка.

Бойцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", воюющие на стороне Украины, ведут бои в районе приграничных населенных пунктов Белгородской области РФ.

Утром в пятницу, 2 июня, Легион показал свой танк на территории одного из приграничных сел.

"Наш танк с флагом Свободной России в селе Новая Таволжанка под Шебекино. Доброго утра с нашей Родины! Продолжаем борьбу!", – говорится в подписи к фото.

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Днем ранее добровольцы информировали, что передовые отряды уже ведут бои в предместьях населенного пункта Шебекино (Новая Таволжанка, Титовка).

"Русские освободительные силы, Легион "Свобода России" и РДК, продолжают уничтожать технику противника, который прячется в поселке Новая Таволжанка", – говорится в сообщении Легиона.

Бои в Белгородской области РФ 1 июня - что известно

В течение последних недель бойцы из "Российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" активизировали рейды в приграничные Брянскую и Белгородскую области России. В ОПУ прогнозировали, что по мере продвижения украинского контрнаступления такие рейды будут происходить все чаще.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что РДК и ЛРС не предпринимали серьезных попыток установить контроль над территорией РФ во время этих рейдов.

1 июня стало известно, что бойцы снова зашли в Белгородскую область РФ, начались бои в районе Шебекино, в том числе, с использованием танков. РДК назвал произошедшее "вторым этапом" своей операции, и опубликовал кадры, на которых якобы запечатлено участие личного состава в бою на окраине Шебекино.

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