Они должны бороться с партизанами на пограничье.

На территорию Белгородской области направили российских спецназовцев.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, туда уже прибыл отряд 322 центра Сил специальных операций Российской Федерации "Сенеж". По их данным, перед спецназовцами поставили задачу по борьбе с партизанским движением.

"Россияне настолько боятся партизан, что срочно прекратили все операции данного элитного подразделения и вместо этого разместили его в приграничных населенных пунктах Белгородской области. Задача подразделения - вести продиверсионную деятельность на российском пограничье", - говорится в сообщении.

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Что происходит в Белгородской области

Как известно, в последние дни бойцы "Российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" активизировали рейды на территорию РФ. 1 июня они объявили о начале "второй фазы" своей операции и призвали мирных людей оставаться дома или пройти к укрытиям.

Вчера утром они сообщили, что танк с флагом "свободной России" уже в селе Новая Таволжанка под городом Шебекино. Тем временем из самого города эвакуируют людей, в сети публикуют видео о случаях мародерства.

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, похожие события будут происходить и в других российских населенных пунктах.

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