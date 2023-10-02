Площадь пожара составляет 300 кв. м.

В России снова неспокойно. В Ростове-на-Дону вспыхнула масштабный пожар.

Об этом сообщает движение подполья "Скрепачъ". Оно и взяло на себя ответственность за "бавовну".

"Ростов-на-Дону. Все будет гореть, что приготовили для войны. В промзоне на левом берегу возле Мегамага на Шоссейной уничтожен запас формы. В 20:40, ул. Шоссейная, 300 кв. очищено", – говорится в сообщении.

Другие инциденты в России

В России "вагнеровец", приехавший в отпуск, избил жену и забил насмерть ее маленькую дочь. Девочке было четыре года.

Ранее в российском Смоленске прозвучали взрывы. Там дроны атаковали авиазавод, который производил ракеты Х-59.

Вас также могут заинтересовать новости: