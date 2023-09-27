Местные власти не комментировали происходящее.

В подмосковном Щелково в ночь на 27 сентября начался серьезный пожар, в сети появились соответствующие фотографии.

Российские Telegram-каналы сообщают о возгорании в районе аэродрома "Чкаловский", который находится на юго-восточной окраине города. На снимках можно увидеть большой столб дыма, который поднимается в небо. "Что-то мощно горит за промзоной на Соколовской", - говорится в одном из сообщений.

При этом Telegram-канал "Осторожно, новости" пишет, что местные жители якобы видят дым от пожара "в двухэтажном частном доме в дачном поселке Загорянский". Ни местные власти, ни МЧС не комментировали происходящее.

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Взрывы на аэродроме "Чкаловский": что известно

Напомним, 20 сентября в украинской разведке сообщили, что на этом аэродроме диверсанты подорвали два самолета АН-148 и ИЛ-20 и один вертолет МИ-28Н.

Инцидент произошел 18 сентября, россияне пытались ограничить распространение этой информации в сети.

По данным разведки, на "Чкаловском" базируются российские правительственные самолеты и самолеты-разведчики. Взорванный вертолет использовали для сбития ударных беспилотных летательных аппаратов, теперь у него повреждена хвостовая часть.

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