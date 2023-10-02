Конфликт произошел из-за ссоры между супругами.

В Липецке (РФ) наемник ЧВК "Вагнер" избил свою жену и ее четырехлетнюю дочь. Девочка погибла.

Как сообщает "База", 31-летний Владимир служит по контракту в ЧВК "Вагнер". В конце августа он приехал в отпуск и с тех пор был дома.

1 октября "вагнеровец" поссорился со своей женой, 35-летней Татьяной и сильно избил ее.

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"Но этим Владимир не ограничился, ему под руку попала маленькая дочь Татьяны от первого брака, четырехлетняя Елена (имя изменено). По предварительным данным, мужчина несколько раз ударил ее по голове, после чего девочка погибла", - пишет канал.

Сейчас боевика задержали. Других деталей инцидента не сообщают.

Преступления оккупантов

В городе Гуково Ростовской области "вагнеровец", вернувшийся с фронта, напился со своим другом, а затем изнасиловал его. Как сообщают пропагандистские российские СМИ, 43-летний зэк-"вагнеровец" попал на фронт прямехонько из колонии. Спустя шесть месяцев боев, в которых ему посчастливилось выжить, наемник вернулся в родной город.

Ранее жителю Архангельской области Вячеславу Самойлову в 2022 году вынесли приговор за убийство своей сожительницы в виде 9 лет и семи месяцев колонии строгого режима. Однако теперь его освободили от наказания и помиловали после участия в войне в Украине.

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