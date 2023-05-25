Кирилл Рогов отметил, что главарь ЧВК "Вагнер" выполнил заказ против главы минобороны РФ.

Главарь частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин не просто так заговорил о сдаче Бахмута. Своей критикой в адрес российских властей и министра обороны Сергея Шойгу он выдал очередной "темник".

"Бахмут, весьма вероятно, будет сдан, но виновато в этом будет теперь минобороны, просравшее народную победу. Пусть теперь сами думают, что делать с этой подставой", - отметил российский политолог Кирилл Рогов в Facebook.

По его словам, Пригожин выполняет заказ против Шойгу и его задача максимально унизить, размазать по асфальту, не жалеть грязи из внутренних резервов, использовать больше запрещенных приемов, уничтожить, провоцировать, науськать народный гнев, напугать прочую дубайскую элиту.

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"Гораздо осторожнее про Герасимова. Конечно, он и есть главный кукловод партии военных бюрократов-предателей. Но никаких прямых оскорблений. Большая вражеская рыба. Путин - папик, полная уважуха, пусть висит портретом на стене, но при этом больше смотрит в сторону заслуженного отдыха", - отметил эксперт.

При этом продвигается нарратив, что война будет долгой, тяжелой, "многие погибнут, остальным надо будет затянуть пояса, отрезать себе ухо и послать в помощь СВО", но победа все равно не светит.

"Если уйдем и просто повесим Шойгу на Красной площади, то это и будет нормальный праздник победы. Помимо главного логова врага (который пострашней Украины) - минобороны, еще одно нехорошее место - администрация президента (два захода на тему). Много крыс, не чувствуют духа войны. Впрочем, это без особенной эмоциональности, может, и для отвода глаз. Но есть и настоящие герои, и это даже не Мизинцев и Суровикин - парни хорошие, исполнительные, их поставить на МО, чтоб все было под контролем. Но реальные герои - ФСБ и Дюмин. Взяли Крым как пенку с молока смахнули, без шума и грязи", - пишет Громов.

Кроме того, кремлевским пропагандистам уготовали вполне понятную судьбу - они уйдут на свалку истории.

"Такой темник. Кто заказчик, вопрос открытый, но направление ветра понятное. И главное - никакой враждебности к Украине, все эмоции борьбы направлены вовнутрь, на борьбу с внутренним врагом. Повестка абсолютно доместик. Какое там ядерное оружие! Для того, чтобы повесить Шойгу, оно не пригодится", - подытожил политолог.

Последние заявления Пригожина - что сказал главарь ЧВК "Вагнер"

Главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в интервью назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире. По его словам, войска РФ "по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов".

При этом он признал, что Россия собралась "демилитаризовать" Украину, зато милитаризировала ее лучшим вооружением мира.

Кроме того, Пригожин раскритиковал дочь и зятя министра обороны РФ Сергея Шойгу. По его словам, дети российской элиты в лучшем случае закрывают свои "хлебальники", но некоторые позволяют себе "жирную, беззаботную жизнь".

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