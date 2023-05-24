По его словам, пока дети элиты мажутся кремами, дети обычных россиян возвращаются с войны в цинке.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин в припадках раскритиковал дочь и зятя министра обороны РФ Сергея Шойгу. По его словам, Ксении Шойгу надо тратить деньги на боеприпасы, а ее мужу - блогеру Алексею Столярову - перестать "трясти булками".

Об этом опальный Пригожин заявил в интервью российскому пропагандисту. Критике чиновников и "детей элиты" он уделил отдельную эмоциональную речь.

"В Шойгу зять ходит, булками трясет, имеется в виду ягодицами, а дочка открывает кронштадские форты. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы, бл*дь, потратить", - заявил разъяренный боевик.

Пригожин заявил, что Шойгу "трясет своей дочерью и каким-то у*обком, который блогер, и еще пальцы гнет, что ему спецоперация не нравится".

"Не мы придумали эту спецоперацию. Но если мы пошли п*здиться с соседями, надо п*здиться до конца. А получается, что мужики дерутся, а кому-то просто нравится балдеть. Как может зять Шойгу поехать в ОАЭ и своей "попочкой" трясти? Понятно, что скользит голубизна, такая крепкая голубизна. Но ничего страшного, это их выбор там семейный", - заявил Пригожин.

Он добавил, что дети элиты в лучшем случае закрывают свои "хлебальники", но некоторые позволяют себе "жирную, беззаботную жизнь".

"Важно, что не только у элиты есть дети. И когда дети элиты мажут себя кремами, показывая это в интернете, у обычных людей дети приходят в цинке, разорванные на куски", - добавил Пригожин.

Что еще говорил Пригожин

В том же интервью главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире.

Он заявил, что войска РФ "по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов". "Подошли к Киеву, потом, на русском языке говорю, об**рались и отошли. Потом в Херсон - об**рались и отошли. Изюм, Красный Лиман... И как-то у нас все не складывается", - сказал он.

Кроме того, он заявил, что война сделала украинцев самой известной нацией в мире. Парадоксально, но Россия собралась "демилитаризовать" Украину, зато милитаризировала ее лучшим вооружением мира.

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