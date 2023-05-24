Украинские военнослужащие одинаково успешно используют любые системы, сказал он.

Главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире.

В интервью российскому пропагандисту он заявил, что войска РФ "по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов". "Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, об**рались и отошли. Потом к Херсону - об**рались и отошли. Изюм, Красный Лиман... И как-то у нас все не складывается", - сказал он.

Пригожин пожаловался на то, что российское командование не сделало никаких выводов, Украина теперь нация, о которой знает весь мир, а ее армия стала в разы сильнее.

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Главарь "вагнеровцев" сказал, что они видели как воюют американцы, французы, силы ООН и африканские племена, поэтому сегодня он может назвать украинскую армию одной из сильнейших.

"У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть разное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на НАТОвских, на чем угодно - одинаково успешно", - сказал он.

Что известно о Пригожине

В начале полномасштабной войны стало известно, что Пригожин, также известный как "повар Путина", лично вербует российских заключенных на войну в Украине.

Журналисты сообщали, что завербованных запугивают видео с казнью дезертиров, также боевики практикуют внесудебные казни

В январяеСоединенные Штаты Америки ввели санкции против ЧВК "Вагнер". Также она признана транснациональной преступной организацией. В апреле санкции против частной военной компании ввел Евросоюз.

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