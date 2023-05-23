Глава ЧВК пытается вывести оттуда своих боевиков.

Заявление главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что он выведет своих боевиков из Бахмута после 25 мая продиктовано страхом и пониманием своих перспектив.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, руководство России не даст "повару Путина" покинуть украинский город.

"Я думаю, что Пригожин невероятно хочет оттуда уйти. Он хочет сохранить остатки своего личного состава и репутации. Ведь он понимает, что дальше их там ждет кровавый разгром", - пояснил спикер.

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Он добавил, что Пригожин - не военный, а просто авантюристический бизнесмен.

"Но он видел, что генерал Сырский устроил на Харьковщине, когда регулярная армия просто убегала куда видит. И он осознает, что командующий может организовать дальше для "вагнеровцев". Пригожин прекрасно понимает, что рано или поздно его просто разобьют вдребезги", - отметил Череватый.

Спикер убежден, что российское руководство приложит все усилия, чтобы Пригожин не смог это сделать.

Ситуация в Бахмуте

Недавно Пригожин в очередной раз отчитался о захвате Бахмута. Впоследствии он заявил, что "вагнеровцы" будут в городе до 25 мая, после чего выйдут. Тогда Череватый объяснял, что группировка ЧВК "Вагнер" по сути было разбито на Бахмутском направлении.

При этом украинские военные чуть ли не ежедневно понемногу продвигаются вперед в этом районе удалось продвинуться по флангам на севере и юге.

Сейчас ВСУ для окружение Бахмута нужно еще примерно 5 бригад.

Армия РФ может перебросить на Бахмутское направление остальные резервы, которые даже не имеют необходимой подготовки.

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