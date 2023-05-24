По его словам, две ключевые цели преступной войны обернулись к России не просто провалом, а сработали наоборот.

Главарь"Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что война сделала украинцев самой известной нацией в мире. Парадоксально, но Россия собралась "демилитаризовать" Украину, зато милитаризировала ее лучшим вооружением мира.

Об этом Пригожин заявил в интервью одному из российских пропагандистов. Он объяснил, почему цели войны по "демилитаризации" и "денацификации" полностью провалены.

"СВО (так в России называют преступную войну - УНИАН) делалось ради" денацификации " ... а мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Они как греки или римляне в расцвете сил. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Теперь по "демилитаризации": если они имели на начало спецоперации условно 500 танков, теперь они имеют пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов, то теперь 400 тысяч. Как мы ее "демилитаризовали"? Теперь мы наоборот-хрен знает как - милитаризировали Украину", - заныл Пригожин.

Другие заявления Пригожина

Как сообщал УНИАН, в том же интервью главарь российской частной военной компании"Вагнер" Евгений Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире.

Он заявил, что войска РФ "по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов". "Подошли к Киеву, потом, на русском языке говорю, об * * рались и отошли. Потом в Херсон-об * * рались и отошли. Изюм, Красный Лиман... И как - то у нас все не складывается", - сказал он.

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