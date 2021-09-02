Конфликт между россиянами произошел посреди улицы на День знаний – 1 сентября.

Российский солдат избил военных комендантов Южно-Сахалинской части России.

Как свидетельствуют отснятые очевидцами кадры, конфликт между россиянами произошел посреди улицы на День знаний – 1 сентября.

Инспекторы взвода военной полиции военной комендатуры областного центра остановили солдата для проверки документов.

Солдат потаскал комендантов за воротники, ударил их в пах и выбивал документы, а также целился ногой в голову, но его остановили прохожие. В сторону мужчин парень успел крикнуть бранные слова.

В сети пишут, отмечает АСТВ, что солдат, вероятно, покинул военную часть самовольно, но решил, что оснований его задерживать не было.

Детали происшествия уточняются. СМИ предполагают, что против солдата откроют дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.

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Автор: Иван Бойко