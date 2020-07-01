Чтобы править дальше: Путин проголосовал за "обнуление" своего президентства

Сегодня в России проходит основное голосование по поправкам к Конституции.

Глава Кремля Владимир Путин появился на избирательном участке в Москве, чтобы проголосовать за свои же поправки в Конституцию РФ, которые позволят ему «обнулить» президентские сроки и править Россией следующие годы.

Сегодня в России проходит основное голосование по поправкам к Конституции. На избирательных участках заработают комплексы обработки избирательных бюллетеней. До этого использовались только урны, содержимое которых каждый вечер перемещалось в сейф-пакеты для подсчета после окончательного закрытия участков 1 июля.

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Сегодня уже не будет проводиться голосование вне помещений, например во дворах, а также электронное голосование, передает Русская служба Радио Свобода.

Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования: например, возможность отдать свой голос дважды.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал принять участие в голосовании по поправкам. В выступлении он заявил, что, голосуя, россияне «выбирают жизнь в стране с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан и с эффективной властью, подотчётной обществу». Поправку, которая предполагает обнуление президентских сроков, что позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы государства, он не упомянул.

Как сообщал УНИАН, внесение изменений в Конституцию России было инициировано Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.

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