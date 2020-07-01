Указание Кремля выполняют: в России похвастались рекордным количеством голосов за поправки Путина

Сегодня в России проходит основное голосование по поправкам к Конституции.

Центральная избирательная комиссия России заявила, что по состоянию на 15:00 по московскому времени 73% граждан проголосовали за предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции РФ, позволяющие «обнулить» его президентские сроки и продолжить править страной.

Об этом ЦИК РФ сообщает в Telegram.

«В ЦИК запущен счетчик предварительных результатов по стране: по состоянию на 15:00 по Москве 73% проголосовавших поддерживают поправки к Конституции», – говорится в сообщении.

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Сегодня в России проходит основное голосование по поправкам к Конституции. На избирательных участках заработают комплексы обработки избирательных бюллетеней. До этого использовались только урны, содержимое которых каждый вечер перемещалось в сейф-пакеты для подсчета после окончательного закрытия участков 1 июля.

Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования: например, возможность отдать свой голос дважды.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.

Как сообщал УНИАН, в Москве задержали участников акции против "обнуления" президентства Путина.

Активисты выложили своими телами эту цифру на брусчатке — до 2036 года президент Владимир Путин сможет находиться у власти в случае вступления в силу поправок к Конституции, одна из которых обнуляет его предыдущие сроки на посту главы государства.

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