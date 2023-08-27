Текст новой пропагандистской рекламы очень неоднозначен.

После гибели Евгения Пригожина в России начали массово убирать билборлы ЧВК "Вагнер". Их заменили комической рекламой контракта с ВС РФ.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", вдоль Дороги Жизни на Всеволожск вместо рекламы "Вагнер", теперь появились билборды Минобороны РФ с неоднозначным текстом.

"Подпиши контракт, получи бесплатно участок под Питером", - написано на новых билбордах.

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Как отмечает проект, "звучит очень двусмысленно, особенно когда размер участка не сообщается".

Гибель Пригожина

23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин, а также другие топ-офицеры "Вагнера".

К гибели главаря "Вагнера" Евгения Пригожина может быть причастен генерал-майор Главного разведывательного управления РФ Андрей Аверьянов. Этот разведчик ранее фигурировал в громких политических отравлениях.

Последняя известная встреча погибшего главаря "Вагнера" Евгения Пригожина и российского диктатора Владимира Путина была напряженной. Лидер боевиков был в ярости.

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