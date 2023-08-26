По словам Джонсона, Пригожин думал, что он разобрался со своими проблемами.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что Евгений Пригожин в последние мгновения перед смертью совершенно ясно понимал, кто именно является заказчиком его убийства - даже несмотря на то, что времени для размышлений у него особо и не было.

По мнению политика, на протяжении последних недель Пригожин в глубине души ожидал, что его убьют - таким или каким-то другим способом. И надеяться на какой-то другой исход было бы безумием с его стороны.

Джонсон считает, что "люциферианское падение Евгения Пригожина", к счастью, делает очевидным один очень важный вывод. Кадры кувыркающегося в воздухе самолета должны помочь убедить всех тех, кто доказывает, что российское вторжение в Украину можно остановить путем переговоров. Например, если удастся заставить украинцев "обменять" территории на мир.

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Бывший британский премьер утверждает, что любая подобная сделка выглядит аморальной и отвратительной. А убийство Пригожина доказывает, что любой сделке с Путиным доверять вообще нельзя. Ведь Пригожин тоже думал, что он разобрался со своими проблемами, что у него есть гарантии. И итог этой сделки мы все сейчас видим. А значит, решением украинской проблемы может быть только как можно более быстрая победа Украины.

Смерть Пригожина - последние новости

К гибели главаря "Вагнера" Евгения Пригожина может быть причастен генерал-майор Главного разведывательного управления РФ Андрей Аверьянов. Этот разведчик ранее фигурировал в громких политических отравлениях.

Последняя известная встреча погибшего главаря "Вагнера" Евгения Пригожина и российского диктатора Владимира Путина была напряженной. Лидер боевиков был в ярости.

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