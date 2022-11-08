Один из захватчиков заявил, что россиянам приходится бороться с женщинами, которые идут в атаку на стороне ВСУ.

Российские оккупанты продолжают смешить нелепыми фейками об украинской армии. Рассказами об "иностранных наемниках" в рядах ВСУ уже не удивишь, поэтому захватчики запустили фейк о том, что Украина отправляет в атаку польских женщин.

В комментарии пропагандистскому "РИА-Новости" один из захватчиков заявил, что россиянам приходится бороться с женщинами, которые идут в атаку на стороне ВСУ.

Впрочем, пропаганде было мало такой чепухи, поэтому "военкор" задал уточняющий вопрос: "Каких женщин бросают в атаку?". Захватчик немного подумал и "довершил" свой фейк еще более абсурдными деталями.

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"Было наступление со стороны ВСУ. Там было очень много наемников. Среди этих наемников были польские женщины. Наши видели очень хорошо. Трупы их собирали потом", - выдал оккупант.

Российская пропаганда

Российские оккупанты постоянно распространяют фейки об Украине. При этом они используют любые платформы для распространения лжи на любую тему.

Так, во время массовых ударов по городам Украины 10 октября оккупанты запустил информационную атаку о якобы наступлении по всей линии фронта.

Кроме того, эксперты раскрыли деятельность группы теневых редакторов "Википедии". Они корректировали информацию, чтобы продвигать кремлевскую пропаганду о войне России против Украины.

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