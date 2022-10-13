Российские захватчики в свою очередь распространяют ложную информацию о переводе ЗАЭС на российское топливо.

ЗАЭС располагает достаточными запасами ядерного топлива и не нуждается в топливе оккупантов.

Об этом заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает Reuters.

"Слухов и фейковых заявлений от россиян очень много. Все это фейки. И действительно непросто перевести топливную загрузку реакторов ЗАЭС от одного поставщика к другому", - сказал Котин.

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Российские захватчики в свою очередь распространяют ложную информацию о переводе ЗАЭС на российское топливо после того, как запасы будут исчерпаны. "Только для того, чтобы подготовиться к переходу от одного поставщика к другому, нужно около трех лет", – объяснил глава "Энергоатома".

При єтом Котин отметил, что наиболее опасная ситуация для станции сейчас – это отключение внешнего питания, необходимого для охлаждения реакторов, и потеря аварийных дизель-генераторов, которые имеют запасы топлива всего на 10 дней.

"Это беспрецедентная ситуация для крупнейшей атомной электростанции в Европе", - отметил Котин.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС. Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Были повреждения.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

5 октября Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС.

7 октября российские оккупанты украли печать ЗАЭС.

8 октября 2022 года в результате вражеских обстрелов была полностью обесточена Запорожская АЭС, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

11 октября оккупанты похитили топ-менеджера ЗАЭС.

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