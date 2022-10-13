ЗАЭС располагает достаточными запасами ядерного топлива и не нуждается в топливе оккупантов.
Об этом заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает Reuters.
"Слухов и фейковых заявлений от россиян очень много. Все это фейки. И действительно непросто перевести топливную загрузку реакторов ЗАЭС от одного поставщика к другому", - сказал Котин.
Российские захватчики в свою очередь распространяют ложную информацию о переводе ЗАЭС на российское топливо после того, как запасы будут исчерпаны. "Только для того, чтобы подготовиться к переходу от одного поставщика к другому, нужно около трех лет", – объяснил глава "Энергоатома".
При єтом Котин отметил, что наиболее опасная ситуация для станции сейчас – это отключение внешнего питания, необходимого для охлаждения реакторов, и потеря аварийных дизель-генераторов, которые имеют запасы топлива всего на 10 дней.
"Это беспрецедентная ситуация для крупнейшей атомной электростанции в Европе", - отметил Котин.
Ситуация на ЗАЭС:
Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.
6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС. Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.
11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Были повреждения.
23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.
30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.
5 октября Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС.
7 октября российские оккупанты украли печать ЗАЭС.
8 октября 2022 года в результате вражеских обстрелов была полностью обесточена Запорожская АЭС, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы.
11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".
11 октября оккупанты похитили топ-менеджера ЗАЭС.