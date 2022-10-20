Они пытались точечными изменениями манипулировать информацией.

Эксперты раскрыли деятельность группы теневых редакторов "Википедии". Они корректировали информацию, чтобы продвигать кремлевскую пропаганду о войне России против Украины.

Исследование провели два британских аналитических центра — Институт стратегического диалога (ISD) и Центр анализа социальных медиа (CASM). Результаты своей работы аналитики опубликовали в совместном отчете.

Эксперты проанализировали деятельность 86 редакторов "Википедии", которые были уволены с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Причина лишения должности — нарушение кодекса этики информационного портала.

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Бывшие сотрудники вносили тонкие правки в материалы, которые касались российской агрессии. Они пытались манипулировать информацией и хотя бы немного склонять ее в сторону РФ. Редактора хотели показать кремлевские версии событий максимально объективными и снизить правдивость западных трактовок.

По словам аналитиков, бывшие сотрудники "Википедии" добавляли цитаты российских политиков и пресс-релизы Москвы, чтобы усилить аргументы агрессора. Они также создавали специальные темы с целью искривить историю и добавляли ссылки на пропагандистски ресурсы РФ.

"Одной из угроз для Википедии является использование подозрительных или тенденциозных источников. Поэтому сначала мы проверили подход фильтрации редактирований на основе того, добавляют ли они ссылки на аффилированные или спонсируемые государственными СМИ сайты", — сказано в исследовании.

При этом эксперты напрямую не обвиняют бывших редакторов в связи с Кремлем. Аналитики утверждают, что сейчас тяжело установить, была ли связь между уволенными сотрудниками.

Информационная война России против Украины: последние сведения

Неделю назад российские оккупанты распространяли фейк о переводе Запорожской АЭС на российское ядерное топливо. В "Энергоатоме" это опровергли, заявив, что на атомной станции достаточно украинских запасов.

Во время массироованных ударов по Украине 10 октября враг запустил информационную атаку. Оккупанты начали распространять сведения о наступлении по всей линии фронта и даже с севера. Однако эти сведения быстро опровергли.

Группа хакеров, которая взламывала аккаунты украинцев и жителей ЕС для распространения пропаганды, была задержана в конце сентября во Львове.

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