Перечень тем дезинформации широкий: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти.

На фоне массированного ракетного обстрела территории Украины Россия также запустила информационную атаку для распространения своей дезинформации.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

В частности, враг распространял сообщения о том, что якобы "одновременно с ракетными ударами началось наступление россиян по всей линии фронта". Однако, отмечает ЦПД, эта информация не подтверждена.

Также ЦПД опровергает вражеские сообщения о "начале наступления с территории Беларуси". В частности, глава Черниговской ОВА сообщил, что ситуация на государственной границе Украины контролируемая.

Кроме того, россияне распространяли дезинформацию о якобы "эвакуации Зеленского из Киева". Тем не менее в ЦПД отметили, что президент Украины записал видеообращение с улицы Банковой в 11:02.

Также ЦПД опровергает российскую дезинформацию о якобы "массовой эвакуации сотрудников посольств в Украине".

Не соответствуют действительности и сообщения врага о "полном уничтожении всей инфраструктуры" в Украине. В ответ ЦПД напоминает заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о повреждении 11 объектов инфраструктуры.

В свою очередь, Служба безопасности Украины также предупредила о различных информационно-психологических спецоперациях (ИПСО), которые проводит Россия.

"Кроме ракет, враг сегодня "обстреливает" нас фейками и чушью. Это - важная часть его плана. Задача оккупантов - усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут различные информационно-психологические спецоперации. Перечень тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти", - говорится в сообщении.

В спецслужбе призвали украинцев доверять только проверенной информации.

"Не доверяйте публикациям вражеских или пророссийских Телеграм-каналов. Не распространяйте непроверенные данные среди своих друзей и знакомых. Получайте информацию из официальных источников", - говорится в сообщении.

Также в СБУ призвали граждан не снимать и не распространять фото и видео последствий "прилетов".

Массированный обстрел Украины 10 октября-что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 10 октября, Российская Федерация прибегла к массированным ракетным атакам по всей территории Украины.

Взрывы раздавались в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской и других областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, есть жертвы среди мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 11:34 Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них было сбито. Удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода, а также с территории Беларуси. Оккупанты также задействовали 17 дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые выпустили с территории временно захваченного Крыма и Беларуси.

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