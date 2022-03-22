Вдалельца гирлянды "сдал" правоохранительным органам сосед.

Полиция Москвы разыскивает местного жителя за то, что он вывесил на окно сине-желтую гирлянду в цвет украинского флага. На это пожаловался житель дома напротив, так как посчитал это "предательством".

Об этом рассказывает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что бдительный сосед обратился в полицию и рассказал сотрудникам о жёлто-голубых огнях в окне дома напротив. Это продолжается уже около недели.

На место выехали полицейские, которые установили из какой квартиры видны огни. Однако с владельцем гирлянды поговорить не смогли - он не открыл им дверь. Соседи разговаривать с полицией также отказались.

Напомним, мольфарка назвала день, когда полностью закончится война в Украине. По ее словам, ситуация начнет улучшаться только в мае.

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